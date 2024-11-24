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İstanbul'da Öğretmenler Günü'nde 'Tuval İstanbul' Etkinliği

İstanbul'da Öğretmenler Günü'nde 'Tuval İstanbul' Etkinliği
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İstanbul'da 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği kapsamında 'Tuval İstanbul' projesi gerçekleştirildi. Kadıköy'deki Nureddin Teksan Ortaokulu'nda bir araya gelen çeşitli branşlardan öğretmenler, şehrin simge yapılarının resimlerini yaptı. Proje koordinatörü Tuğba Burdurlu, etkinliğin öğretmenlerin yeteneklerini ortaya koyduğunu belirtirken, katılımcılar, unutulmaz anılar biriktirdiklerini dile getirdi.

İstanbul'da 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği kapsamında bir araya gelen öğretmenler, tarihi şehri resmetti.

Kadıköy'deki Nureddin Teksan Ortaokulu'nda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde "Tuval İstanbul" etkinliği gerçekleştirildi.

İstanbul'un farklı okullarından, farklı branşlarda öğretmenler, Kız Kulesi, Galata Kulesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Ayasofya, Sultanahmet Camisi gibi şehrin simge yapılarını ve manzarasını tuvale aktardı.

Proje koordinatörü öğretmen Tuğba Burdurlu, AA muhabirine, İstanbul'un güzelliklerini gönüllü öğretmenlerle tablolara yansıtmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Burdurlu, "Öğretmenlerimiz birbirinden değerli çalışmalar yapıyorlar. Gördüğünü yansıtmak kişiye özgü bir şey olduğu için, ortaya çok farklı ve güzel eserler çıkıyor." ifadesini kullandı.

Öğretmenlerden Gülsüm Albayrak ise etkinliğe katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Hepimiz için eminim ki çok güzel anılar olacak. Organize eden değerli öğretmen ve müdürlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Uğur İslamoğlu - Güncel
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