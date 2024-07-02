Öğretmenlerden "Meslek Kanunu" protestosu! Bakanlık önündeki oturma eyleminde 25 gözaltı

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu Milli Eğitim Bakanlığı önünde protesto eden Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası 25 öğretmen, polis tarafından gözaltına alındı. Öğretmenler, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun Meclis'te görüşüldüğü süre boyunca MEB önünde oturma eylemi başlatma kararı aldı.

25 ÖĞRETMENE POLİS GÖZALTISI

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyesi öğretmenlerin taban maaş güvencesi getirilmesi talebiyle Meclis'in yanındaki Milli Egemenlik Parkı'nda başlattıkları eğitim nöbeti 38'nci gününde. Bugün Meclis'e gelen Öğretmenlik Mesleği ve Milli Eğitim Akademisi Kanunu taslağını Milli Eğitim Bakanlığı önünde protesto eden öğretmenlerden 25'i, polis tarafından gözaltına alındı.

"BİZE SÖZ DEĞİL YASA LAZIM"

Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağının TBMM'de görüşüldüğü süre boyunca Milli Eğitim Bakanlığı önünde oturma eylemi yapacaklarını belirten öğretmenler, yaptıkları açıklamada "İşveren dernekleriyle görüştüğümüzde kendileri, Maliyette eşitlik talep ettiklerini, taban maaş uygulamasını toptan reddetmediklerini ifade etti. Biz, kamudaki maliyet eşitliğini sürecin önünün açılması açısından ifade eden bir öneriyi tekrar bakanlığa ilettik. Bugün gelinen noktada ne öğretmenlik meslek kanununda ne 5580 sayılı Özel Öğretmen Kanunu'nda ne de yönetmelikte herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Bugünden itibaren Öğretmenlik Meslek Kanunu, TBMM Milli Eğitim Komisyonu'ndadır. Özel Sektör Öğretmenler Sendikası olarak öğretmenlik mesleğini korumak, saygınlığını artırmak, 'bize söz değil, yasa lazım' diyen bir yaklaşımla Milli Eğitim Bakanlığı'nın önünde Öğretmenlik Meslek Kanunu TBMM'de görüşüldüğü süre boyunca oturma eylemi başlatıyoruz." ifadelerini kullandı.