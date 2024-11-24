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Öğretmenler Günü Taksim'de Kutlandı

Öğretmenler Günü Taksim'de Kutlandı
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İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Taksim'de düzenlenen törende Cumhuriyet Anıtı'na çelenk koydu. Törene İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ve öğretmenler katıldı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Taksim'de düzenlenen törende Cumhuriyet Anıtı'na çelenk konuldu.

Törene İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, bazı yöneticiler ile öğretmenler katıldı.

Saygı duruşunun ardından bando eşliğinde İstiklal Marşı okundu.

Program sonunda İl Milli Eğitim Müdürü Yentür, bando ekibine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Mücahit Türetken - Güncel
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