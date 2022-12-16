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Öğretmene cinsel istismar tutuklaması

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Öğretmene cinsel istismar tutuklaması

ESENYURT'ta bir ilk okulda görev yapan öğretmen O.E., iki kız öğrencisini cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.

ESENYURT'ta bir ilk okulda görev yapan öğretmen O.E., iki kız öğrencisini cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.

Esenyurt bir ilkokulda görevli öğretmen O.E., iddiaya göre bir süredir 4. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki kız öğrenciler T.D.T. ve İ.D'ye cinsel istismarda bulunuyordu. Diğer öğrencilerin, arkadaşlarının yaşananları öğretmenlerine anlatmasıyla, durum ailelere aktarıldı. Ailelerin şikayetçi olmasıyla şüpheli öğretmen O.E. gözaltına alındı. O.E. emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüpheli öğretmen, savcılık ifadesinin ardından, 'Çocuğa cinsel istismar' suçundan tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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