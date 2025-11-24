Haberler

Öğretmen Köroğlu, Dezavantajlı Öğrencilere Gönüllü Destek

Öğretmen Köroğlu, Dezavantajlı Öğrencilere Gönüllü Destek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da sınıf öğretmeni Ümmühan Köroğlu, 11 yıllık mesaisinin ardından dezavantajlı öğrencilere eğitim desteği sağlamak için Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na gönüllü olarak katıldı. 33 yıllık deneyimi ile çocukların eğitimine katkı sunan Köroğlu, gönüllülüğün önemine dikkat çekiyor.

Adana'da sınıf öğretmeni Ümmühan Köroğlu, 11 yıldır mesaisinden artakalan vakitlerde Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfının (TEGV) binasında dezavantajlı öğrencilerin eğitimine katkı sunuyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü'nden 1993'te mezun olan 53 yaşındaki Köroğlu, çeşitli illerde görev yaptıktan sonra 2006'da Adana'nın Seyhan ilçesindeki Petrol Ofisi İlkokulu'na atandı.

Köroğlu, mesaisini sürdürdüğü okuldaki meslektaşlarının yönlendirmesiyle boş vakitlerinde çocuklara destek olmak için TEGV'e başvurdu.

Gerekli prosedür ve eğitimleri tamamlayan Köroğlu, 2014'te Seyhan ilçesi Havuzlubahçe Mahallesi'ndeki TEGV Adana Süleyman Özgentürk Öğrenim Birimi'nde gönüllü öğretmenliğe başladı.

Vakıf binasında ilkokul çağındaki dezavantajlı öğrencilere ücretsiz özel ders veren Köroğlu, mesleki tecrübesiyle çocukların geleceğe hazırlanmasına katkı sunuyor.

"Gönüllülüğün bulaşıcı ve iyileştirici bir yanı var"

Sınıf öğretmenliğinde 33 yılı geride bırakan Ümmühan Köroğlu, AA muhabirine, çocukların eğitimine katkı sunduğu için mutlu olduğunu söyledi.

Eğitimin okulda verilen bilgiyle sınırlı olmadığını dile getiren Köroğlu, "Gönüllü öğretmen olmaya başladıktan sonra ne kadar güzel bir şeyin içerisine girdiğimi gördüm çünkü gönüllülüğün bulaşıcı ve iyileştirici bir yanı var. Dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocuklara ulaştığımda çok daha fazla doğru yerde olduğumu hissediyorum. Ben onlara bir şeyler öğretiyorum, onlar da bana bir şeyler öğretiyor." dedi.

Köroğlu, Kovid-19 sürecinde öğrencilere sanal ortamda bilgiler aktardığını, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından gittiği Hatay'da çadırda kalan öğrencilere de ders verdiğini belirtti.

Meslektaşlarına sosyal sorumluluk projelerinde yer almaları önerisinde bulunan Köroğlu, şunları kaydetti:

"Gönüllü eğitim için ekstra zaman ayırmak zorundayım ve ayırıyorum. Herkesin gönüllülüğün bir ucundan tutması gerektiğini düşünüyorum. Küçük bir çocuğa dokunmanın etkileri bambaşka. O yüzden de gönüllü öğretmen olmayı herkese tavsiye ediyorum."

Kaynak: AA / Beyza Kaynarpunar - Güncel
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAli Mohamed:

Yatırım, kazancı en üst düzeye çıkarmak ve riskleri en aza indirmekle ilgilidir. Nelson'ın platformu ve stratejisi sayesinde sürekli kâr elde ettim. Sadece bu ay, yatırımımla 342.000 dolar kazandım. Rehberlik için Telegram'da "Nildatrading" adresinden kendisine ulaşabilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafikte tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü

İlahi adalet! Tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Hem Türkçe hem İngilizce yazdı! Yüksel Yıldırım'ın kızından Beşiktaş taraftarına tepki

Babasına edilen küfürleri duyunca hemen telefona sarıldı
Fenerbahçe'nin UEFA listesinde değişiklik

UEFA listesinde değişiklik! İşte kadrodan çıkan ve giren isim
Trafikte tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü

İlahi adalet! Tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü
Okan Buruk'tan Osimhen ve sakat oyuncular ile ilgili açıklama

Forma giyebilecek mi? Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması
Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı! 11 üründe tespit edildi

Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
Serdar Ortaç'ın eski eşinden intikam almak için başvurduğu yöntem akılalmaz

Serdar Ortaç'tan akılalmaz intikam! Eski eşini çılgına çevirdi
Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti, nüfus rakamları haklı çıkardı

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti, rakamlar haklı çıkardı
Union Saint-Gilloise'dan Galatasaray ve Fenerbahçe kıyası: Atmosfer daha çılgın

G.Saray ve Fenerbahçe'yi kıyasladılar: Atmosferleri daha çılgın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum
Jorge Jesus Suudi Arabistan'da tozu dumana katıyor

Suudi Arabistan'da tozu dumana katıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.