Öğretmen Köroğlu, Dezavantajlı Öğrencilere Gönüllü Destek

Adana'da sınıf öğretmeni Ümmühan Köroğlu, 11 yıldır mesaisinden artakalan vakitlerde Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfının (TEGV) binasında dezavantajlı öğrencilerin eğitimine katkı sunuyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü'nden 1993'te mezun olan 53 yaşındaki Köroğlu, çeşitli illerde görev yaptıktan sonra 2006'da Adana'nın Seyhan ilçesindeki Petrol Ofisi İlkokulu'na atandı.

Köroğlu, mesaisini sürdürdüğü okuldaki meslektaşlarının yönlendirmesiyle boş vakitlerinde çocuklara destek olmak için TEGV'e başvurdu.

Gerekli prosedür ve eğitimleri tamamlayan Köroğlu, 2014'te Seyhan ilçesi Havuzlubahçe Mahallesi'ndeki TEGV Adana Süleyman Özgentürk Öğrenim Birimi'nde gönüllü öğretmenliğe başladı.

Vakıf binasında ilkokul çağındaki dezavantajlı öğrencilere ücretsiz özel ders veren Köroğlu, mesleki tecrübesiyle çocukların geleceğe hazırlanmasına katkı sunuyor.

"Gönüllülüğün bulaşıcı ve iyileştirici bir yanı var"

Sınıf öğretmenliğinde 33 yılı geride bırakan Ümmühan Köroğlu, AA muhabirine, çocukların eğitimine katkı sunduğu için mutlu olduğunu söyledi.

Eğitimin okulda verilen bilgiyle sınırlı olmadığını dile getiren Köroğlu, "Gönüllü öğretmen olmaya başladıktan sonra ne kadar güzel bir şeyin içerisine girdiğimi gördüm çünkü gönüllülüğün bulaşıcı ve iyileştirici bir yanı var. Dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocuklara ulaştığımda çok daha fazla doğru yerde olduğumu hissediyorum. Ben onlara bir şeyler öğretiyorum, onlar da bana bir şeyler öğretiyor." dedi.

Köroğlu, Kovid-19 sürecinde öğrencilere sanal ortamda bilgiler aktardığını, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından gittiği Hatay'da çadırda kalan öğrencilere de ders verdiğini belirtti.

Meslektaşlarına sosyal sorumluluk projelerinde yer almaları önerisinde bulunan Köroğlu, şunları kaydetti:

"Gönüllü eğitim için ekstra zaman ayırmak zorundayım ve ayırıyorum. Herkesin gönüllülüğün bir ucundan tutması gerektiğini düşünüyorum. Küçük bir çocuğa dokunmanın etkileri bambaşka. O yüzden de gönüllü öğretmen olmayı herkese tavsiye ediyorum."