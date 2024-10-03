Öğretmen, Boğazına Şeker Kaçan Öğrencisini Kurtardı
Malatya'daki Akpınar İlkokulu'nda öğretmen Yusuf Doğan, 3. sınıf öğrencisi Talha Elokuş'un boğazına şeker kaçtığını fark ederek Heimlich manevrası uyguladı. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı ve sağlık ekipleri öğrenciye müdahale ederek hastaneye götürdü.
MALATYA'da öğretmen Yusuf Doğan, boğazına şeker kaçan öğrencisini Heimlich manevrası ile kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Topsöğüt Mahallesi'ndeki Akpınar İlkokulu'nda 3'üncü sınıf öğrencisi Talha Elokuş, nefes almakta zorlandı. Koridorda durumu fark eden öğretmen Yusuf Doğan, Heimlich manevrası uygulayıp öğrencinin boğazına kaçan şekerin çıkmasını sağladı. Okula çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülen Talha Elokuş'un durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay, okulun güvenlik kameralarına yansıdı.
Haber- Kamera: Recep BAĞDAT-MALATYA-DHA