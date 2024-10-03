Üye Girişi
Haberler

Öğretmen, Boğazına Şeker Kaçan Öğrencisini Kurtardı

Öğretmen, Boğazına Şeker Kaçan Öğrencisini Kurtardı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'daki Akpınar İlkokulu'nda öğretmen Yusuf Doğan, 3. sınıf öğrencisi Talha Elokuş'un boğazına şeker kaçtığını fark ederek Heimlich manevrası uyguladı. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı ve sağlık ekipleri öğrenciye müdahale ederek hastaneye götürdü.

MALATYA'da öğretmen Yusuf Doğan, boğazına şeker kaçan öğrencisini Heimlich manevrası ile kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Topsöğüt Mahallesi'ndeki Akpınar İlkokulu'nda 3'üncü sınıf öğrencisi Talha Elokuş, nefes almakta zorlandı. Koridorda durumu fark eden öğretmen Yusuf Doğan, Heimlich manevrası uygulayıp öğrencinin boğazına kaçan şekerin çıkmasını sağladı. Okula çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülen Talha Elokuş'un durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay, okulun güvenlik kameralarına yansıdı.

Haber- Kamera: Recep BAĞDAT-MALATYA-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güvenlik Malatya Eğitim Sağlık Güncel

İstanbul Boğazı'nda 2 yük gemisi çarpıştı

İstanbul Boğazı'nda 2 yük gemisi çarpıştı

 Orta Doğu'daki gerilim tırmanırken Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı

Bölgedeki gerilim tırmanırken Özel'den Erdoğan'a çağrı

 Emre'yi 'Eşcinsel ilişki teklif ettiği için öldürdüm' dedi ama birkaç gün önce yaptığı paylaşım tüyler ürpertti

İfadesinde böyle dedi ama paylaşımları tüyler ürpertti
Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu'nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı

Cem Garipoğlu'nun açılan mezarında gündem yaratacak detay
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Siyah Kalp CANLI izle izle! 3 Ekim Perşembe Siyah Kalp 5. bölüm SON BÖLÜM izleme linki var mı? Hudutsuz Sevda 37. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3 Ekim Hudutsuz Sevda yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? TRT Tabii Spor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Tabii Spor ücretsiz donmadan HD canlı yayın linki Rigas FS Galatasaray maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Rigas FS Galatasaray maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Trabzonspor Araplara mı satılıyor? Trabzonspor satılıyor mu? Tabii Spor 4-5-6 CANLI izle! (ŞİFRESİZ KANAL) Tabii Spor 4,5,6 kesintisiz donmadan canlı maç yayın izleme linki! Tabii Spor 1-2-3 CANLI izle! (ŞİFRESİZ LİNK) Tabii Spor kesintisiz donmadan canlı maç yayın izleme linki! Karadut 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Karadut 4. bölüm fragmanı izleme linki var mı? Perşembe hangi diziler var? 3 Ekim Perşembe TV'de bu akşamki diziler UEFA ülke puanı sıralaması 3 Ekim Perşembe (GÜNCEL SIRALAMA)!
title