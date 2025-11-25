Haberler

Öğretmen Akademileri Projesi Antalya'da Başladı

Öğretmen Akademileri Projesi Antalya'da Başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Öğretmen Akademileri Projesi'nin açılışını Antalya'da gerçekleştirdi. Yelkenci, programın öğretmenlerin gelişimi için önemli olduğunu vurguladı ve öğretmenlerin farklı alanlar deneyimlemelerini istedi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen "Öğretmen Akademileri Projesi" kapsamında Antalya'da düzenlenen programın açılışını gerçekleştirdi.

Muratpaşa ilçesindeki Falez Uygulama Otelinde düzenlen programa, Bakan Yardımcısı Yelkenci, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş, ilçe milli eğitim müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Yelkenci, programdaki konuşmasında, öğretmen akademilerinin, öğretmenlerin gelişimi için hayata geçirildiğini söyledi.

Öğretmenlerden farklı alanlara yönelerek yeni deneyimler elde etmelerini istediklerini belirten Yelkenci, akademi sayesinde öğretmenin alışık olduğu çevrenin dışına çıkmalarını arzu ettiklerini belirtti.

Akademide "Şehir ve kültür, edebiyat, müzik, biyografi ve düşünce" gibi alanların yer aldığını dile getiren Yelkenci, şu ifadelere yer verdi:

"Öğretmen olarak rutin çevremizin dışına nasıl çıkarız, bunun bir kaç yolu var. Mesela büyük insanların hatırasını okuyarak yola çıkabiliriz, şehirlerle, mekanlarla ilgili hazırlanmış albümlere, kataloglara bakarak çıkabiliriz. Şehir içi veya şehir dışında seyahatlere çıkabiliriz. Yine her biri büyük bir evren olan büyük insanlarla sanat, düşünce insanlarıyla temas edebiliriz. Yaşadığımız şehri daha iyi tanıyarak, kendimize yaşam tarzı olarak bunu oluşturabiliriz. Bizler öğretmen olarak ne kadar çok mekandan, insandan beslenirsek o kadar çok farklılaşırız."

İl Milli Eğitim Müdürü Eriş ise Öğretmen Akademisi'nin öğretmenler için çok ufuk açığı olduğunu ve katılacak öğretmenlere hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Eriş, Yelkenci'ye katılımlarından dolayı teşekkür plaketi verdi.

Kaynak: AA / Gülsem Adam - Güncel
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
CHP lideri Özel: İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız

Vaadi milyonları ilgilendiriyor: O anlaşmayı tekrar yürürlüğe alacağız
Anne ile oğlunun ölümünde ilginç detay! Baba arama çalışmalarına katılmamış

Türkiye'nin konuştuğu ölümde yeni detay! Baba, o gerçeği inkar edemedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zeki Çelik'e Premier Lig'den dev talip

Öyle bir talibi çıktı ki reddetmesi neredeyse imkansız
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama

'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama
Zeki Çelik'e Premier Lig'den dev talip

Öyle bir talibi çıktı ki reddetmesi neredeyse imkansız
Okan Buruk müjdeyi verdi: Derbiye yetişecekler

Okan Buruk müjdeyi verdi: Derbiye yetişecekler
Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma

Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma
Dünya devinden Osimhen bombası! Gözden çıkarılan para öyle böyle değil

Dünya devinden Osimhen bombası! Gözden çıkarılan para öyle böyle değil
Abdülkerim Durmaz Fenerbahçe Galatasaray derbisinin sonucunu tahmin etti: Tek farkla galip gelecek

Derbinin sonucunu tahmin etti: Tek farkla galip gelecek
130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok

130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok
Kuduzdan hayatını kaybeden genç için yapılan yoruma tepki yağıyor

İnsan insana böyle bir cümleyi nasıl kurabilir? Tepkiler çığ gibi
'Allahım sana geliyorum' diyen motosikletlinin kaza yaptığı anlar kamerada

"Allahım sana geliyorum dedi, sonrası facia
Avustralyalı senatörden provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi

Provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi, ortalık fena karıştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.