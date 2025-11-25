Öğretmen Akademileri Projesi Antalya'da Başladı

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen "Öğretmen Akademileri Projesi" kapsamında Antalya'da düzenlenen programın açılışını gerçekleştirdi.

Muratpaşa ilçesindeki Falez Uygulama Otelinde düzenlen programa, Bakan Yardımcısı Yelkenci, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş, ilçe milli eğitim müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Yelkenci, programdaki konuşmasında, öğretmen akademilerinin, öğretmenlerin gelişimi için hayata geçirildiğini söyledi.

Öğretmenlerden farklı alanlara yönelerek yeni deneyimler elde etmelerini istediklerini belirten Yelkenci, akademi sayesinde öğretmenin alışık olduğu çevrenin dışına çıkmalarını arzu ettiklerini belirtti.

Akademide "Şehir ve kültür, edebiyat, müzik, biyografi ve düşünce" gibi alanların yer aldığını dile getiren Yelkenci, şu ifadelere yer verdi:

"Öğretmen olarak rutin çevremizin dışına nasıl çıkarız, bunun bir kaç yolu var. Mesela büyük insanların hatırasını okuyarak yola çıkabiliriz, şehirlerle, mekanlarla ilgili hazırlanmış albümlere, kataloglara bakarak çıkabiliriz. Şehir içi veya şehir dışında seyahatlere çıkabiliriz. Yine her biri büyük bir evren olan büyük insanlarla sanat, düşünce insanlarıyla temas edebiliriz. Yaşadığımız şehri daha iyi tanıyarak, kendimize yaşam tarzı olarak bunu oluşturabiliriz. Bizler öğretmen olarak ne kadar çok mekandan, insandan beslenirsek o kadar çok farklılaşırız."

İl Milli Eğitim Müdürü Eriş ise Öğretmen Akademisi'nin öğretmenler için çok ufuk açığı olduğunu ve katılacak öğretmenlere hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Eriş, Yelkenci'ye katılımlarından dolayı teşekkür plaketi verdi.