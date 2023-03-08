Öğrencinin ortasına uçan kafa atmak isteyen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yere kapaklandı
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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın bir okul ziyareti sırasında öğrencilerle futbol oynarken düşmesi sosyal medyada gündem oldu. Gelen ortaya kafa vurmak için ileriye doğru hamle yapan Tatar'ın dengesini kaybederek kale direğinin yanına kapaklandığı görüntüler kısa sürede viral oldu. Tatar görüntüleri haber yapan sitelere sitem ederek "Varsın olsun, ben yine gençlerle oynayayım, yine düşeyim, yine kalkayım" ifadesini kullandı.
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın bir okul ziyareti sırasında çekilen görüntüleri kısa sürede sosyal medyanın gündemine düştü.
UÇARAK KAFA VURMAYA ÇALIŞIRKEN YERE KAPAKLANDI
Okul bahçesinde öğrencilerle futbol oynayan Tatar bir öğrencinin yaptığı ortaya uçarak kafa vurmaya çalıştığı sırada yere kapaklandı. Tatar neredeyse kale direğine çarpacakken son anda elini uzatarak kazayı hafif şekilde atlattı.
ERSİN TATAR'DAN ÇIKAN HABERLERE SİTEM
Ersin Tatar'ın görüntüleri çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılırken, videonun gündem olması sonrasında açıklamalarda bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar "Bugün öğrencilerle bir araya gelip futbol oynarken futbolun doğası gereği düşmemi bazı haber siteleri yayımlamış. Varsın olsun, ben yine gençlerle oynayayım, yine düşeyim, yine kalkayım" ifadelerini kullandı.