Öğrencinin ortasına uçan kafa atmak isteyen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yere kapaklandı

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın bir okul ziyareti sırasında öğrencilerle futbol oynarken düşmesi sosyal medyada gündem oldu. Gelen ortaya kafa vurmak için ileriye doğru hamle yapan Tatar'ın dengesini kaybederek kale direğinin yanına kapaklandığı görüntüler kısa sürede viral oldu. Tatar görüntüleri haber yapan sitelere sitem ederek "Varsın olsun, ben yine gençlerle oynayayım, yine düşeyim, yine kalkayım" ifadesini kullandı.