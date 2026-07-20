İçişleri Bakanı Çiftçi'den yaz okulu öğrencilerinin sosyal medya çağrısına dondurma sürprizi
TÜGVA Bağcılar yaz okulu öğrencilerinin sosyal medyadan yaptığı dondurma çağrısına İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi kayıtsız kalmadı. Bakanın 'Dondurmalar bizden' yorumunun ardından Kaymakam Uçgun, öğrencilere dondurma dağıttı.
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bağcılar İlçe Temsilciliğinin yaz okulunda eğitim gören öğrencilerin video çekerek sosyal medya üzerinden yaptığı çağrı, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den karşılık buldu.
TÜGVA Bağcılar İlçe Temsilciliğinin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda bir öğrenci, "İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi bu videoya yorum yaparsa Gökhan abimiz bize dondurma ısmarlayacak" ifadelerini kullanırken, diğer öğrenciler de çağrıya destek verdi.
Öğrencilerin çağrısına kayıtsız kalmayan Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından "Gençler gözlerinizden öpüyorum. Dondurmalar bizden." yorumunu yaptı.
Bunun üzerine Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, yaz okulunu ziyaret ederek Bakan Çiftçi'nin selamlarını öğrencilere iletti ve dondurmaları dağıttı.
Öğrencilere dondurmaların dağıtıldığı anlara ilişkin görüntüler de TÜGVA Bağcılar İlçe Temsilciliğinin sosyal medya hesabından paylaşıldı.