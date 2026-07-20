Haberler

İçişleri Bakanı Çiftçi'den yaz okulu öğrencilerinin sosyal medya çağrısına dondurma sürprizi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜGVA Bağcılar yaz okulu öğrencilerinin sosyal medyadan yaptığı dondurma çağrısına İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi kayıtsız kalmadı. Bakanın 'Dondurmalar bizden' yorumunun ardından Kaymakam Uçgun, öğrencilere dondurma dağıttı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bağcılar İlçe Temsilciliğinin yaz okulunda eğitim gören öğrencilerin video çekerek sosyal medya üzerinden yaptığı çağrı, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den karşılık buldu.

TÜGVA Bağcılar İlçe Temsilciliğinin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda bir öğrenci, "İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi bu videoya yorum yaparsa Gökhan abimiz bize dondurma ısmarlayacak" ifadelerini kullanırken, diğer öğrenciler de çağrıya destek verdi.

Öğrencilerin çağrısına kayıtsız kalmayan Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından "Gençler gözlerinizden öpüyorum. Dondurmalar bizden." yorumunu yaptı.

Bunun üzerine Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, yaz okulunu ziyaret ederek Bakan Çiftçi'nin selamlarını öğrencilere iletti ve dondurmaları dağıttı.

Öğrencilere dondurmaların dağıtıldığı anlara ilişkin görüntüler de TÜGVA Bağcılar İlçe Temsilciliğinin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Kaynak: AA / Fatma Nur Duman Arı
İran'dan Irak ve Ürdün'e füze saldırısı

Savaş tüm bölgeye yayılıyor! İran iki ülkeyi aynı anda vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Haluk Levent, 25 dairesi olan ailenin hayatını karartı: Başımıza silah dayandı

Haluk'un hayatını kararttığı aile! 25 daireleri vardı, şimdi ise...

Haluk Levent'ten 5 sayfalık açıklama! Tek tek itiraf etti

Haluk Levent'ten 5 sayfalık açıklama! Tek tek itiraf etti
İngiliz futbol efsanesi Kevin Keegan hayatını kaybetti

Futbol en büyük efsanelerinden birini kaybetti
Karısını başka bir erkekle yakaladı! Verdiği tepki izleyenleri şaşırttı

Karısını başka bir erkekle yakaladı! Verdiği tepki izleyenleri şaşırttı
Trump: Netanyahu, ABD’de bulunduğu süre boyunca tutuklanmayacak

Trump'tan Netanyahu'ya 'tutuklanmama' garantisi
Konser alanını gören Elif Buse Doğan şoke oldu: Millet nerede?

Konser vermeye gittiği ilde ünlü sanatçıya büyük şok

Üç beş beğeni için yaptığı rezilliğe bakın! Şu görüntüyü izlerken utandık

Şu görüntüyü izlerken utandık