Öğrencilerin 10 Kasım koreografisi büyük ilgi gördü Karabük'te ilk ve ortaokul öğrencilerin Atatürk'ü anmak için hazırladıkları koreografi büyük beğeni topladı.

Öğrencilerin 10 Kasım koreografisi büyük ilgi gördü

KARABÜK - Karabük'te ilk ve ortaokul öğrencilerin Atatürk'ü anmak için hazırladıkları koreografi büyük beğeni topladı.

Karabük Şehit Şendoğan Topçu İlkokulu ve Esentepe Ortaokulu'ndan 150 öğrencinin katılımıyla 10 Kasım Atatürk'ü Anma ve Atatürk Haftası çerçevesinde koreografi hazırlandı. Koreografide öğrenciler ilk olarak bir saat oluştururken, sirenler eşliğinde saat 09: 05'te durdu. Koreografide sonsuzluk işareti de oluşturulurken, Atatürk posteri açıldı.

Öğrencilerin hazırlamış olduğu koreografi, büyük beğeni topladı.