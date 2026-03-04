Haberler

Anamur'da teknoloji bağımlılığı semineri düzenlendi

Anamur Bağımlılıkla Mücadele ve Yardımlaşma Derneği, Malaklar İlk ve Ortaokulu'nda teknoloji bağımlılığına karşı öğrencilere seminer düzenledi. Dernek Başkanı Mehmet Gümüş, teknolojinin dengeli kullanılmasının önemine vurgu yaptı.

Anamur Bağımlılıkla Mücadele ve Yardımlaşma Derneği tarafından öğrencilere yönelik teknoloji bağımlılığı konulu seminer düzenlendi.

Dernek Başkanı Mehmet Gümüş, Malaklar İlk ve Ortaokulu'nda gerçekleşen seminerde, çocuk ve gençlerin zararlı alışkanlıklardan uzak, bilinçli bireyler olarak yetişmesinin önemli olduğunu belirtti.

Teknolojinin doğru ve dengeli kullanılması gerektiğini vurgulayan Gümüş, "Teknoloji hayatımızı kolaylaştırmalı, bizi esir almamalıdır." dedi.

Dernek üyesi psikolog Canan Kökten de öğrencilere bilinçli teknoloji kullanımı konusunda tavsiyelerde bulundu.

