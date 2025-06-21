Öğrencilere Tercih Danışmanlığı Toplantısı

Öğrencilere Tercih Danışmanlığı Toplantısı
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Göynücek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, LGS ve YKS sonrası öğrencilere yönelik tercih danışmanlığı süreçlerini değerlendirmek amacıyla toplantı gerçekleştirdi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulmuttalip Ziyagil başkanlığında yapılan toplantıda, tercih dönemindeki sorunlar ve çözüm stratejileri üzerine tartışıldı.

Göynücek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, LGS ve YKS sonrasında öğrencilere yönelik tercih danışmanlığı süreçlerini değerlendirmek amacıyla toplantı gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulmuttalip Ziyagil'in başkanlık ettiği toplantıda, tercih döneminde karşılaşılabilecek sorunların çözümüne yönelik stratejiler ele alındı.

Ziyagil, yapılan çalışmaların öğrencilerin geleceği için büyük önem taşıdığını belirterek, okullar ve rehberlik servisleri arasında koordineli bir çalışma yürütülmesinin gerekliliğini vurguladı.

Toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerinin paylaşılmasının ardından sona erdi.

Toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulmuttalip Ziyagil'in yanı sıra ilçedeki okullarda görev yapan rehber öğretmenler ve okul yöneticileri katıldı.

Kaynak: AA / Ervanur Uyar - Güncel
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