İftar sonrası kütüphaneye giden öğrencilere 'mehter takımı' sürprizi

İftar sonrası kütüphaneye giden öğrencilere 'mehter takımı' sürprizi
Güncelleme:
Düzce'de Sabiha Ulusoy Kütüphanesi'ne giden öğrenciler, iftar sonrası mehter takımıyla karşılaştı. Ramazan nedeniyle kütüphane açık kaldı ve öğrenciler bu sürprizle büyük bir ilgi gösterdi.

DÜZCE'de, iftardan sonra Sabiha Ulusoy Kütüphanesi'ne giden öğrenciler, mehter takımıyla karşılandı. Karşılarında mehter takımını gören öğrencilerin şaşırdığı görüldü.

Düzce Belediyesi tarafından Sabiha Ulusoy Kütüphanesi'ni kullanan öğrencilere, mehteran takımı ile sürpriz hazırlandı. Ramazan ayı nedeniyle sahura kadar açık olan kütüphaneye ders çalışmaya gelen öğrenciler, mehteran takımı ile karşılandı. Öğrenciler, kendilerini bekleyen Düzce Belediyesi Mehteran Takımı'nı görünce şaşkınlık yaşadıklarını söyledi. Mehteran takımının marşlarını ilgiyle dinleyen öğrenciler, ekini tezahürat ve alkışlarla uğurladı. Öğrenciler, gösteriyi çok beğendiklerini ve kendileri için sürpriz olduğunu söyledi.

