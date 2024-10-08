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Öğrencilere Bakarken Mastürbasyon Yapan Şüpheli Yakalandı

Öğrencilere Bakarken Mastürbasyon Yapan Şüpheli Yakalandı
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde, Maltepe Ortaokulu önündeki parkta öğrencilere bakarak 'mastürbasyon' yaptığı iddia edilen bir kişi, çevredeki vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde Maltepe Ortaokulu karşındaki bir parkta öğrencilere bakarak 'mastürbasyon' yaptığı iddia edilen şüpheli çevredeki vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi. O anlar cep telefonu tarafından kaydedildi.

Olay, öğlen saatlerinde Çankaya ilçesi Maltepe Turgut Reis Caddesi Maltepe Ortaokulu karşısındaki parkta meydana geldi. İddialara göre E.A. adındaki kişi, öğrencilere bakarak 'mastürbasyon' yaparken görüldü. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine şüpheli, vatandaşlar tarafından yakalanarak, polise haber verildi. Kısa süre sonra şüpheli, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. O anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Şüpheli gözaltına alınırken, polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güvenlik Politika Maltepe Çankaya 3-sayfa Ankara Güncel Polis

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