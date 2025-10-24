Haberler

Öğrencilerden Yaşlılara Destek: Kızılay Gönüllüleri Temizlik Hizmeti Verdi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, üniversite öğrencisi Kızılay gönüllüleri, yalnız yaşayan 88 yaşındaki Karakaş Kaya'nın evini temizleyerek ona yardımcı oldu. Gönüllüler, yaşlılarla vakit geçirmenin önemine vurgu yaptı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, üniversite öğrencisi Kızılay gönüllüleri, yalnız yaşayan 88 yaşındaki Karakaş Kaya'nın evinin temizliğini yaptı.

Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi gönüllüleri, ilçede ihtiyaç sahiplerinin yanı sıra yalnız yaşayan kişileri de zaman zaman ziyaret ediyor.

Bu kapsamda Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Doğubayazıt Ahmed-i Hani Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden oluşan gönüllüler, Karakaş Kaya'yı evinde ziyaret etti.

Kaya ile bir süre sohbet edip vakit geçiren gönüllüler, daha sonra evi temizleyip, kapı ve camları sildi.

"Büyüklerimiz bizim en kıymetli değerlerimiz"

Gönüllülerden Muhammet Şahin, AA muhabirine, yaşlıları ziyaret etmenin kendilerini de mutlu ettiğini söyledi.

Bu tarz programlara katılmaya devam edeceklerini vurgulayan Şahin, "Evi temizledik, gün boyu teyzeyle vakit geçirdik. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Büyüklerimiz bizim en kıymetli değerlerimiz. Onların yüzünü güldürebilmek bizim için en büyük mutluluktur." dedi.

Kaynak: AA / Fatih Çekim - Güncel
