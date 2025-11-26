Öğrencilerden Örnek Davranış: Atatürk Büstüne Şemsiye Tuttu
Adana'nın Ceyhan ilçesinde, öğrenciler Atatürk büstünün yağmurdan etkilenmemesi için şemsiye tutarak örnek bir davranış sergiledi. Zahit Çetin İlkokulu'nda gerçekleşen bu olay, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Zahit Çetin İlkokulu'nda eğitim gören iki öğrenci, dün teneffüs zili çaldıktan sonra bahçeye çıktıklarında Atatürk büstünün yağıştan etkilenmemesi için üstüne şemsiye tuttu.
Arkadaşlarının davranışından etkilenen diğer öğrenciler de şemsiyelerini açıp büstü yağmurdan korumaya çalıştı.
Dersin başlamasıyla sınıflarına dönen öğrencilerin davranışı, okulun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Kaynak: AA / Yusuf Tunur - Güncel