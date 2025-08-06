Öğrencilerden Orman İşçilerine Destek Ziyareti

Öğrencilerden Orman İşçilerine Destek Ziyareti
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Tekirdağ'da gençlik merkezi öğrencileri, orman yangınlarıyla mücadele eden orman işçileriyle bir araya geldi ve onlara yazdıkları mektupları okudu. Öğrenciler, işçilerin özverili çalışmalarına teşekkür etti.

Tekirdağ'da öğrenciler orman yangınlarında fedakarca mücadele eden orman işçileriyle bir araya geldi.

Gençlik Merkezi öğrencileri, Kumbağ Mahallesi'nde orman işçilerini ziyaret etti.

Öğrenciler ziyarette, kaleme aldıkları mektuplarını, yangına müdahale etmek için günlerce uykusuz kalan ve ateşin içine cesurca giren personele okudu.

Öğrencilerden Aybüke Hüma Canik, orman yangınlarında mücadele eden herkese teşekkür etti.

Canik, okuduğu mektubunda, "Ormanlarımızın yanmaması için çok gayret gösterdiniz. Hiçbir zaman azminizi kaybetmediniz ve gönülden çalıştınız." dedi.

Orman işçilerinin zor ve tehlikeli bir mesleği icra ettiklerini aktaran Canik, orman yangınlarının, ekiplerin özverili çalışmalarıyla kontrol altına alındığını belirtti.

Orman işçilerinin mücadelesinin unutulmayacağını vurgulayan Canik "Biliyorum işiniz çok zor ve tehlikeli ama siz mücadele ediyorsunuz. Bu da hepimize umut veriyor. Belki sizler olmasaydınız hayvanların bir evi, bir yaşam alanı olmayacaktı. Ülkemizde birçok yer yanıyor ama sizler pes etmiyorsunuz. Lütfen kendinize dikkat edin, bizler hep sizin yanınızdayız." diye konuştu.

Öğrencilerden Emine Nur Çömlek de orman işçilerinin canlarını hiçe sayarak, yangınlarla mücadele ettiğini anlattı.

Daha sonra öğrenciler okudukları mektupları orman işçilerine teslim etti. Orman işçileri de öğrencilere teşekkür ederek, sorularını yanıtladılar.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
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