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Öğrencilerden Müdüre Sürpriz Öğretmenler Günü Kutlaması

Öğrencilerden Müdüre Sürpriz Öğretmenler Günü Kutlaması
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Adana'nın Kozan ilçesinde, bir kavga nedeniyle müdürlüğe koşan Ahmet Bilgili'ye öğrencileri tarafından sürpriz bir Öğretmenler Günü kutlaması yapıldı. Öğrenciler, kavga ediyormuş gibi yaparak müdürü sınıfa çekti ve çiçeklerle karşılayarak takdir etti.

Adana'nın Kozan ilçesinde, kavga ettiği belirtilen öğrencileri ayırmaya giden okul müdürüne sürpriz Öğretmenler Günü kutlaması yapıldı.

Özel Kozan Solar Akademi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla okul müdürü Ahmet Bilgili'ye sürpriz yapmak istedi.

Arkadaşlarından yardım alan öğrenciler, kavga edermiş gibi yaparak olayın okul müdürüne iletilmesini sağladı.

Durumu öğrenen Bilgili, kavga seslerinin duyulduğu koridordan hızlıca ilerleyerek sınıfa gitti.

Öğrenciler, bu sırada sınıfa girerek kendilerine kızmaya başlayan okul müdürüne çiçek uzattı.

Öğretmenler Günü kutlanan Bilgili, yaşadıkları karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel
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