Haberler

Adana'da lise öğrencileri Şırnak'ta görev yapan Mehmetçiğe mektup ve atkı gönderdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Çukurova ilçesindeki Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Şırnak'taki askerlere mektup ve atkı gönderdi. Askerler, teşekkür videoları ile geri dönüş yaparken, okul yönetimi plaket ve Türk bayrağı aldı.

Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nda görev yapan askerler için 30 mektup kaleme aldı.

Öğrenciler, duygularını yansıttığı mektuplarla askerlere birer atkı da gönderdi.

Mektup ve atkıları teslim alan askerler, okul yönetimine ve öğrencilere hazırladığı videoyla teşekkür etti, okul yönetimi ve öğrencilere plaket ve Türk bayrağı gönderdi.

Plaket ve Türk bayrağını teslim alan okul yönetimi de okulda görevli öğretmen ve öğrenciler adına Mehmetçiğe teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ekrem Payan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

