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Öğrencilerden Mehmetçiklere Anlamlı Mektup Töreni

Öğrencilerden Mehmetçiklere Anlamlı Mektup Töreni
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Ressam Abdullah Taktak Ortaokulu öğrencilerinin kahraman Mehmetçiklere yazdığı mektuplara, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'ndan gelen cevaplar bir törenle teslim edildi. Öğrenciler, aldıkları mektupları okurken duygusal anlar yaşadılar.

Mehmetçiğe yazdıkları mektuplara cevap geldi

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'ndan gelen mektuplar Ressam Abdullah Taktak Ortaokulu öğrencilerine anlamlı bir törenle teslim edildi

Öğrenciler, aldıkları mektupları büyük bir heyecan ve gururla okudular, bazıları duygusal anlar yaşadı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Ressam Abdullah Taktak Ortaokulu öğrencileri tarafından sınır güvenliğinde görev yapan kahraman Mehmetçiklerimize yazılan mektuplara, görevli komutanlardan gelen cevap mektupları, okulda düzenlenen anlamlı bir törenle öğrencilere teslim edildi.

Tören, Okul Müdürü Mehmet Korul'un yaptığı konuşmayla başladı. Korul, öğrencilerin yazdığı mektupların Mehmetçiklerin moral kaynağı olduğunu vurgularken, bu anlamlı yazışmaların vatan sevgisini pekiştirdiğini ifade etti.

Okulun Türkçe öğretmeni Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'ndan gelen mektupları öğrencilere dağıttı.

Törende öğrenciler, aldıkları mektupları büyük bir heyecan ve gururla okudular. Bazı öğrencilerin duygusal anlar yaşadığı görülürken, törene katılan öğretmen ve veliler de bu anlamlı iletişimden dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler. Mektuplar aracılığıyla, öğrenciler ile askerler arasında kurulan bu gönül köprüsünün uzun yıllar hatırlanacak bir anıya dönüştüğü ifade edildi. Törenin sonunda, okul yönetimi tarafından komutanlara teşekkür mesajı gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TUNA İŞLEYEN - Güncel
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