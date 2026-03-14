İlkokul öğrencileri jandarmaya sevgisini mektupla anlattı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde ilkokul öğrencileri, jandarmaya duydukları sevgi ve güveni yazdıkları mektuplarla ifade etti.

Kırsal Aşağıbeydaş Mahallesi'nde bulunan Aşağıbeydaş İlkokulu öğrencilerinin jandarmaya duydukları sevgi ve güveni dile getirmek amacıyla mektup yazdıklarını öğrenen jandarma ekipleri okulu ziyaret etti.

Ziyarette öğrencilerle bir araya gelen ekipler, çocuklarla sohbet ederek keyifli anlar yaşadı.

Ziyaret sırasında jandarma ekipleri öğrencilere çeşitli hediyeler de verildi.

Jandarma yetkilileri, öğrencilerin mektuplarla ifade ettiği sevgi ve güvenin personeli son derece mutlu ettiğini belirtti.