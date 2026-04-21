Boyabat'ta öğrenciler çevre temizliği yaptı
Sinop'un Boyabat ilçesinde 'Çevremizde Temiziz' projesi kapsamında öğrenciler, ormanlık alanlarda çöp toplama etkinliği gerçekleştirdi. Proje ile öğrencilere çevre bilincinin kazandırılması hedefleniyor.
Sinop'un Boyabat ilçesinde öğrencilerce çevre temizliği yapıldı.
"Çevremizde Temiziz" projesi kapsamında Sarıağaççayırı köyünde gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler tarafından ormanlık alanlarda çöp toplama işlemi yapıldı.
Sarıağaççayırı İlk ve Ortaokulu Müdürü Mahmut Osman Etyemez, amaçlarının öğrencilere yeşil vatanı sahiplenme ve çevreyi koruma bilinci aşılamak olduğunu söyledi.
Kaymakamlık tarafından başlatılan projeye okul olarak destek verdiklerini vurgulayan Etyemez, "Projeyle çocuklarımız çevre bilincine sahip oluyor. Böylelikle hem çevrelerini kirletmeme alışkanlığı ediniyorlar hem de geleceğimiz ormanları koruma altına almış oluyorlar." dedi.