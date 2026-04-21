Boyabat'ta öğrenciler çevre temizliği yaptı

Sinop'un Boyabat ilçesinde öğrencilerce çevre temizliği yapıldı.

"Çevremizde Temiziz" projesi kapsamında Sarıağaççayırı köyünde gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler tarafından ormanlık alanlarda çöp toplama işlemi yapıldı.

Sarıağaççayırı İlk ve Ortaokulu Müdürü Mahmut Osman Etyemez, amaçlarının öğrencilere yeşil vatanı sahiplenme ve çevreyi koruma bilinci aşılamak olduğunu söyledi.

Kaymakamlık tarafından başlatılan projeye okul olarak destek verdiklerini vurgulayan Etyemez, "Projeyle çocuklarımız çevre bilincine sahip oluyor. Böylelikle hem çevrelerini kirletmeme alışkanlığı ediniyorlar hem de geleceğimiz ormanları koruma altına almış oluyorlar." dedi.