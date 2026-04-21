Ağın Belediye Başkanı Çakar'ı öğrenciler ziyaret etti

Elazığ'ın Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar'ı, öğrenciler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ziyaret etti.

Belediye Başkanı Çakar'a, Mehmet Kemal Karabatak Ortaokulu Müdürü Hülya Bilek ile öğrenciler Elif Nur Karakaş ve Davut Efe Uyumaz ziyarette bulundu.

Ziyarette Belediye Başkanlığı koltuğuna 5. sınıf öğrencileri Karakaş ve Uyulmaz oturdu.

Çakar, başarılar dilediği öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Müdür Bilek, "Çocuklarımıza bu eşsiz bayramı armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyoruz. Bizleri misafir eden ve koltuğunu geleceğin başkanlarına emanet eden Belediye Başkanımız Çakar'a teşekkür ediyoruz." dedi.