Öğrencilerden Ağaç Sevgisi Gösterisi
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde Dede Korkut İlkokulu öğrencileri, rehber öğretmenleri Habil Telatar'ın yazıp bestelediği 'Ağaca Mektup' şarkısıyla ağaç sevgisini anlattıkları gösteri sundu. Öğrenciler, ağaçlara mektup yazma fikriyle ağaçları tanıttı.
Dede Korkut İlkokulunun 3/A sınıfı öğrencileri, yeni inşa edilen binalarının açılış töreninde "yeşil vatan" temasına uygun olarak ağaç sevgisini anlatmak için harekete geçti.
Öğrenciler sunacakları dans gösterisine çalıştıkları esnada ağaçlara mektup yazma fikri ortaya çıktı.
Bu fikirden hareketle yola çıkan öğrenciler, ağaçlar için mektuplar yazdı. Öğrenciler, rehber öğretmen Habil Telatar'ın yazıp bestelediği "Ağaca Mektup" şarkısıyla hazırladıkları gösteriyi sundu.
Öğrencilerin gösterisi katılımcıların beğenisini kazandı.