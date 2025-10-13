Haberler

Öğrencilerden Ağaç Sevgisi Gösterisi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde Dede Korkut İlkokulu öğrencileri, rehber öğretmenleri Habil Telatar'ın yazıp bestelediği 'Ağaca Mektup' şarkısıyla ağaç sevgisini anlattıkları gösteri sundu. Öğrenciler, ağaçlara mektup yazma fikriyle ağaçları tanıttı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde ilkokul öğrencileri, ağaç sevgisini rehber öğretmenleri Habil Telatar tarafından yazılıp bestelenen şarkı eşliğinde sundukları gösteriyle anlattı.

Dede Korkut İlkokulunun 3/A sınıfı öğrencileri, yeni inşa edilen binalarının açılış töreninde "yeşil vatan" temasına uygun olarak ağaç sevgisini anlatmak için harekete geçti.

Öğrenciler sunacakları dans gösterisine çalıştıkları esnada ağaçlara mektup yazma fikri ortaya çıktı.

Bu fikirden hareketle yola çıkan öğrenciler, ağaçlar için mektuplar yazdı. Öğrenciler, rehber öğretmen Habil Telatar'ın yazıp bestelediği "Ağaca Mektup" şarkısıyla hazırladıkları gösteriyi sundu.

Öğrencilerin gösterisi katılımcıların beğenisini kazandı.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
Mısır'daki Gazze zirvesinde imzalar atıldı! Trump'ın Erdoğan'la ilgili sözleri bomba

Trump, Erdoğan'dan uzun uzun bahsetti! Sözleri bomba
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lara'dan hastalık sürecinde yürek yakan itiraf

Beyninde kitle tespit edilmişti! Yürek yakan itiraf geldi
Türkiye'nin öteki gündemi! 'Son virajdayız' diyen vatandaştan endişelendiren sözler

"Son virajdayız" diyen vatandaştan endişelendiren sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.