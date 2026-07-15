15 Temmuz Şehidi Fuat Bozkurt Malatya'da Kabri Başında Anıldı

15 TEMMUZ şehidi Fuat Bozkurt, Malatya'daki kabri başında anıldı. Şehit Bozkurt için 17 hafız öğrenci kabri başında hatim indirip, dua okudu.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Ankara Kızılay'da helikopterden açılan ateşte şehit olan Fuat Bozkurt, Malatya'da kabri başında anıldı. Düzenlenen anma programına Malatya Valisi Seddar Yavuz, 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, siyasi parti temsilcileri, kurum ve kuruluş temsilcileri, şehit yakınları, askeri erkan ile çok sayıda kişi katıldı. Bozkurt'un Malatya Şehir Mezarlığı'ndaki kabrine gelen Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu'nda 5'inci sınıfta okuyan 17 hafız öğrenci, aynı anda kabir başında Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etti. Şehidin kabrine karanfil bırakıldı.

Öğrencilerden Yusuf Erimhan, şehit Bozkurt için hatim indirdiklerini ifade ederek, "Devleti için şehit olmuş Fuat ağabeyimizin kabrini şehit olduğu tarihte ziyarete geldik. 17 arkadaşım ile burada kabri başında hatim indirip dualar okuduk. Allah kabul etsin" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı