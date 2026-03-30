Öğrenciler, debisi yükselen dereyi traktörle geçti

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde debisi yükseldiği için dereden geçemeyen öğrenciler, traktörle karşı kıyıya taşındı.

Silopi ilçesine bağlı Kumçatı beldesinde yağış sonrası debisi yükselen Besta Deresi'nden geçemeyen öğrenciler, bir köylünün traktörü ile karşı kıyıya taşındı. Öğrenciler, traktörün römorkuna binerek dereyi geçti. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı