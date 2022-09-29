ÖĞRENCİLER YAYA GEÇİDİNİ BOYADI

İçişleri Bakanlığı'nın trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak amacıyla bugün ülke genelinde gerçekleştirdiği 'Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu' uygulaması kapsamında Manavgat'ta ilkokul öğrencileri yaya geçidini kırmızıya boyadı.Etkinliğe katılan Manavgat Kaymakamı Abdulkadir Demir, "Yayalara öncelik kırmızı çizgimizdir" dedi.

İçişleri Bakanlığı'nın trafik kazalarında can kaybını azaltmak amacıyla uygulamaya koyduğu kampanyalar kapsamında 29 Eylül günü saat 11: 00-14: 00 saatleri arasında ülke genelinde 81 ilde olduğu gibi Manavgat'ta da 'Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu' etkinliği gerçekleştirildi. Manavgat Kaymakamı Abdulkadir Demir, Manavgat İlçe Emniyet Müdürü Rasim Oymaağaç ve Manavgat İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Türköz'ün de katıldığı etkinlikte, ilkokul öğrencileri yaya geçitlerini kırmızıya boyadı.

Etkinlikte öğrencilere seslenen Kaymakam Demir, "Bugün bir farkındalık etkinliği yapıyoruz. Yaya önceliğine vurgu yapan bir farkındalık etkinliği yapıyoruz. Trafik güvenliğini sağlayarak öncelikle can kaybı olmak üzere azaltma yönünde olan bir etkinlik. Kurallara uyarsak trafikte güvenlik olur mu? O zaman ne yapmamız lazım kurallara uymamız lazım" diye konuştu.

Etkinlikte öğrencilere, trafik kurallarının ihlallerinde çalmaları için kırmızı düdük dağıtılırken, öğrenciler de ellerinde 'Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu', 'Ellerimizde bayraklarla 29 Eylül'de yaya geçitlerinde buluşuyoruz' yazılı pankartlarla yaya geçitlerinden geçerek farkındalık oluşturdu.

Görüntü Dökü

----------------------------

Kaymakam Abdulkadir Demir'in öğrencilerle konuşması

Kaymakam Demir, İlçe Emniyet Müdürü Oymaağaç ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Türköz ile öğrencilerin yaya geçidini boyaması

Kaymakam Demir'in öğrencilere konuşması

Etkinlikten görüntüler

HABER-KAMERA: Ömer KARÇA/MANAVGAT,(Antalya)(DHA)