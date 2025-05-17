Öğrenciler Salıpazarı'nda Doğayla Buluştu

Öğrenciler Salıpazarı'nda Doğayla Buluştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri, Salıpazarı ilçesinin doğal güzelliklerini keşfetmek için düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Karacaören Şelalesi, Asma Köprü ve Garpu Kalesi'ni gezen öğrenciler, piknik yaparak keyifli anlar yaşadı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri, "Doğayla Buluşma Zamanı! Rotamız Salıpazarı" sloganıyla ilçenin doğal güzelliklerini keşfe çıktı.

Salıpazarı Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen etkinlikte, 60 öğrenci Karacaören Şelalesi, Asma Köprü ve Garpu Kalesi'ni gezdi.

Doğayla iç içe geçen gezide öğrenciler, Garpu Kale'nin zirvesinde piknik yaparak keyifli anlar yaşadı.

Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, Cumhuriyet Meydanı'nda öğrencileri karşılayarak ziyaretlerinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Karaca, "Salıpazarı ilçemiz doğal ve tarihi yönleriyle büyük bir turizm potansiyeline sahip. Gün yüzüne çıkmayı bekleyen birçok değerimiz var. Yapacağımız projelerle ilçemizi turizmde hak ettiği yere taşımak için çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Sait Kuzu - Güncel
Boşanma aşamasındaki anne, kızını gecikmeli teslim ettiği için cezaevine gönderildi

O bir anne! 43 dakikalık gecikmenin bedelini çok ağır ödedi
Trump Katar'da görüp 'Perfecto' diyerek övdü! Türkiye'den gönderilmiş

Trump Katar'da görüp "Perfecto" diyerek övdü! Türkiye'den gönderilmiş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Göktepe-3'te 30 milyar dolarlık doğal gaz keşfettik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğal gaz müjdesi
'Kasa' olarak tabir edilen Ertan Yıldız itirafçı oldu, anlattıkları İmamoğlu'nu zora sokacak

İtirafçı olan İmamoğlu'nun kasasından dava seyrini değiştirecek sözler
İndirim için birbirlerini ezdiler! Mağaza açışındaki görüntülerin benzetildiği film bomba

İndirim için birbirlerini ezdiler! Görüntülerin benzetildiği film olay
Fenerbahçe'nin eski yıldızı siyasete girdi! İşte desteklediği parti

Fenerbahçe'nin eski yıldızı siyasete girdi! İşte desteklediği parti
MKE Ankaragücü'nün borcu dudak uçuklattı

Borçları dudak uçuklattı! Türk futbolunun çınarına kötü haber
Gölge başkan Ertan Yıldız itirafçı oldu! Ekrem İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler

Gölge başkan itirafçı oldu! İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler
Fenerbahçe'yi Avrupa'dan eden futbolcu Süper Lig devine imzayı atıyor

Fenerbahçe'yi Avrupa'dan eden futbolcu Süper Lig devine imzayı atıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.