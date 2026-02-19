Adana'da öğrencilerin Atatürk büstünün rüzgardan düşmesini önlemesi kamerada
Adana'da Büyüksaat Ortaokulu'nda şiddetli rüzgar nedeniyle devrilme tehlikesi yaşayan Atatürk büstü, 4 öğrencinin çabasıyla korundu. Güvenlik kamerası görüntülerinde öğrencilerin büstü tutarak devrilmesini önledikleri görüldü.
Adana'da bir okulda 4 öğrencinin şiddetli rüzgarda Atatürk büstünün devrilmesini önlemesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kentte dün etkili olan şiddetli rüzgardan merkez Seyhan ilçesindeki Büyüksaat Ortaokulunun bahçesindeki Atatürk büstü de olumsuz etkilendi.
Büstün rüzgar nedeniyle devrilmesi, bahçedeki 4 öğrencinin çabasıyla önlendi.
Okulun güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, öğrencilerin rüzgarda güçlükle koşarak büstün yanına gittiği ve elleriyle tutarak devrilmesini önlediği, ayrıca içlerinden birinin üzerindeki yeleği çıkarıp büstün üzerini örttüğü görülüyor.