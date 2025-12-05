Kozan'da öğrenciler yanan ormanlık alana fidan dikti

Adana'nın Kozan ilçesinde öğrenciler geçen yıl yangında zarar gören ormanlık alanda 2 bin 500 fidanı toprakla buluşturdu.

Boztahta Mahallesi'nde fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Kozan Orman İşletme Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halit Dağlı İlkokulu işbirliğiyle düzenlenen etkinliğe çok sayıda öğrenci ve öğretmen katıldı.

Etkinlikte katılımcılar, yangından zarar gören alana 2 bin 500 fidan dikti.