Kozan'da öğrenciler yanan ormanlık alana fidan dikti
Adana'nın Kozan ilçesinde, yangında zarar gören ormanlık alanda 2 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu. Fidan dikim etkinliği, Kozan Orman İşletme Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halit Dağlı İlkokulu işbirliğiyle gerçekleştirildi.
Boztahta Mahallesi'nde fidan dikim etkinliği düzenlendi.
Kozan Orman İşletme Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halit Dağlı İlkokulu işbirliğiyle düzenlenen etkinliğe çok sayıda öğrenci ve öğretmen katıldı.
Etkinlikte katılımcılar, yangından zarar gören alana 2 bin 500 fidan dikti.
