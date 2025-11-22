Haberler

Öğrenciler Orman Yangınında Zarar Gören Alanlar İçin Zeytin Fidanı Dikti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ödemiş'teki öğrenciler, harçlıklarını biriktirip aldıkları zeytin fidanlarını orman yangınından etkilenen bölgelere dikerek doğaya destek oldu. Etkinlik, Türk Kızılayı iş birliğiyle gerçekleştirildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde öğrenciler, orman yangınında zarar gören alanların yeşermesine katkı sağlamak için harçlıklarını biriktirip aldıkları zeytin fidanlarını dikti.

Mustafa Ayşe Yanbastı Ortaokulu ile Türk Kızılay Ödemiş Şubesi iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, temmuz ayında çıkan yangından etkilenen Üzümlü Mahallesi'ndeki bölgeye fidan dikerek destek oldu.

Türk Kızılay Ödemiş Şube Başkanı İsmail Ekmekçi, öğrencilere projeye verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek, zeytin fidanlarını toprakla buluşturduklarını söyledi.

Etkinliğe katılan öğrencilerden Ayşenur Akan, sınıf arkadaşlarıyla birlikte harçlıklarını biriktirerek fidan aldıklarını belirterek, "İnşallah dikilen fidanlarla ormanlarımız eski haline döner." dedi.

Nil Döner ise "Bütün sınıfımızla yanan alanlara destek vermek istedik. Harçlıklarımızla aldığımız zeytin fidanlarını bugün dikiyoruz." diye konuştu.

Etkinliğe Ödemiş Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan da katıldı.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur

DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
3-0'lık net skor! Burak Yılmaz eski takımının gözünün yaşına bakmadı

Burak Yılmaz eski takımının gözünün yaşına bakmadı
Kadro dışı kalan Cenk Tosun'a büyük şok

Kadro dışı kalan Cenk'e büyük şok
Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç

Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç
Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
AK Partili Suna Kepolu Ataman'dan olay sözler: CHP atalarımızı idam etti

Canlı yayında olay sözler: CHP atalarımızı idam etti
Torreira'nın kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu

Kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu
Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor! Personele 3 milyon dolar ödenecek

Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor
Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor

Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, Mansur Yavaş hakkında kararını verdi
Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu

Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu
'Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin' diyerek CHP'den istifa etti

"Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin" diyerek istifa etti
İstanbul'daki küçük Polonya! Her şey iki alay askerin gelişiyle başladı

İstanbul'daki küçük Polonya! Her şey 2 alay askerin gelişiyle başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.