Öğrenciler Orman Yangınında Zarar Gören Alanlar İçin Zeytin Fidanı Dikti
Ödemiş'teki öğrenciler, harçlıklarını biriktirip aldıkları zeytin fidanlarını orman yangınından etkilenen bölgelere dikerek doğaya destek oldu. Etkinlik, Türk Kızılayı iş birliğiyle gerçekleştirildi.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde öğrenciler, orman yangınında zarar gören alanların yeşermesine katkı sağlamak için harçlıklarını biriktirip aldıkları zeytin fidanlarını dikti.
Mustafa Ayşe Yanbastı Ortaokulu ile Türk Kızılay Ödemiş Şubesi iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, temmuz ayında çıkan yangından etkilenen Üzümlü Mahallesi'ndeki bölgeye fidan dikerek destek oldu.
Türk Kızılay Ödemiş Şube Başkanı İsmail Ekmekçi, öğrencilere projeye verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek, zeytin fidanlarını toprakla buluşturduklarını söyledi.
Etkinliğe katılan öğrencilerden Ayşenur Akan, sınıf arkadaşlarıyla birlikte harçlıklarını biriktirerek fidan aldıklarını belirterek, "İnşallah dikilen fidanlarla ormanlarımız eski haline döner." dedi.
Nil Döner ise "Bütün sınıfımızla yanan alanlara destek vermek istedik. Harçlıklarımızla aldığımız zeytin fidanlarını bugün dikiyoruz." diye konuştu.
Etkinliğe Ödemiş Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan da katıldı.