Öğrenciler Lösemi Tedavisi Gören Çocuklar İçin Kermes Düzenledi

Van'da bir okulun öğrencileri, lösemi tedavisi gören çocuklara destek olmak amacıyla kermes düzenledi. Elde edilen gelir, lösemi hastası çocuklar için kullanılacak.

Van'da öğrenciler, lösemi tedavisi gören çocuklar için kermes açtı.

Edremit ilçesinde özel bir okulun ilk ve ortaokul öğrencileri, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde lösemi tedavisi gören çocuklara destek olmak amacıyla öğretmenlerinin desteğiyle kermes düzenledi.

Çocuklar, evlerinden getirdikleri pasta, kek, tatlı, yöresel yemekler, süs eşyaları ve takıları kermeste satışa sundu.

Kermeste elde edilen gelir, lösemi hastası çocukların yararına kullanılacak.

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Kamuran Karaman ve Okul Müdürü Mümtaz Atlıhan, kermesi ziyaret ederek, destekte bulundu.

Şevli, gazetecilere, löseminin halk arasında "kan kanseri" veya "kemik iliği kanseri" olarak bilindiğini söyledi.

Her yaş döneminde görülebilen lösemiye çocuklarda daha sık rastlandığını belirten Şevli, "Son yılların verilerine bakıldığında lösemide tedavi şansı yüzde 85-90'lara çıktı. Bu güzel bir başarı. Hastalık sınıflamasının yapılması, kemoterapi protokollerinin geliştirilmesi, yardımcı destek tedavilerinin düzeltilmesi gibi gelişmeler tedavilerin başarılı olmasını sağladı." dedi.

Tedavi sürecinin ekip işi olduğunu ifade eden Şevli şunları kaydetti:

"Çocukları iyileştirmek için doktordan hemşiresine, hasta bakıcısından personeline, sekreterinden güvenliğine kadar herkes özveriyle çalışıyor. Van'ın yanı sıra çevre illerden sevk edilen lösemili çocuklar hematoloji servisimizde tedavi oluyor. Öğrencilerimiz de evlerinde hazırladıkları pasta, kek, tatlı, yöresel yemekler, süs eşyaları ve takıları kermeste satışa sundu. Anlamlı bir etkinlik oldu. Duyarlılıklarından dolayı öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum."

Karaman ise bu tür etkinliklerin toplumda farkındalığı artırmak için çok önemli olduğunu dile getirdi.

Lösemi tedavisinin uzun ve sabır gerektiren bir süreç olduğunu vurgulayan Karaman, "Bu süreçte çocuklarımızın moralini yüksek tutmak, onlara umut ve motivasyon aşılamak en az tıbbi tedavi kadar önemli. Bu anlamlı etkinlik, dayanışmanın ve sevginin en güzel örneklerinden biri. Kermese katkı sunan duyarlı öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ederim." diye konuştu.

Okul Müdürü Atlıhan da teorik öğretilerin yanı sıra sosyal sorumluluk gerektiren konularda da öğrencilerin gelişimine katkı sağladıklarını belirterek, "Hem lösemi tedavisi gören çocuklara destek olmayı hem de hastalığa karşı farkındalık oluşturmayı amaçladık. Kermesten elde edilecek gelir çocuklarımızın yararına kullanılacak." ifadelerini kullandı.

