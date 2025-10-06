Öğrenciler Kumluca'da Hayvanları Koruma Günü Etkinliklerine Katıldı
Antalya'nın Kumluca ilçesinde 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri dahilinde öğrenciler, sokak hayvanlarını rehabilite eden bir merkezi ziyaret ederek, hayvanlarla ilgilendi ve bakım süreçleri hakkında bilgi aldı.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri kapsamında öğrenciler, Kumluca Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.
Cumhuriyet İlkokulu, Özel Kumluca Teknokent Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Ziya Gökalp Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileri, öğretmenleriyle gittikleri merkezde, hayvanlarla ilgilendi.
Hayvanlara mama veren öğrenciler, barınaktaki hayvanların bakımı, tedavileri ve sahiplendirme süreçleri hakkında da yetkililerden bilgi aldı.
Kaynak: AA / Mehmet Çakmak - Güncel