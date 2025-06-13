Öğrenciler Kene Isırmalarına Karşı Bilinçlendirildi

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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde öğrenciler, kene ile bulaşan hastalıklar konusunda bilgilendirildi. İlçe Sağlık Müdürü Osman İnan, açık alanlarda dikkatli olunması gerektiğini vurguladı ve eğitim programları düzenlediklerini açıkladı.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde öğrenciler kene ısırmalarına karşı bilinçlendirildi.

İlçe Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, okullarda düzenlenen programlarda öğrencilere kene ile bulaşan hastalıklar anlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İlçe Sağlık Müdürü Osman İnan, kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların ve öğrencilerin kene tehlikesi konusunda bilinçlendirilmesinin hayati öneme sahip olduğunu belirtti.

Açık alanlarda vakit geçiren çocukların, kene ısırmalarına karşı dikkatli olması gerektiğini vurgulayan İnan, "Piknik yerlerinde, çayırlarda ya da tarım arazilerinde zaman geçiren çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın kene ısırmalarına karşı çok dikkatli olması gerekiyor. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen bu küçük canlılara karşı korunma yollarını bilmek büyük önem taşıyor. İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak okullarımızda bilgilendirme sunumları yaparak, hem öğrencilerimizi hem de öğretmen ve velilerimizi bilinçlendirmeyi amaçladık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Sedat Kara - Güncel
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