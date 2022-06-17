Öğrenciler karne heyecanı yaşadı
AA - Orhan Yoldaş - Güncel
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Malatya Valisi Hulusi Şahin'i öğrencilerin çiçekle karşılaması Vali Şahin ve protokol üyeleri Öğrencilerin günün anlam ve önemiyle ilgili şarkı söylemesi Vali Şahin'in konuşması Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın selamlama konuşması Vali Şahin'in öğrencilere karne vermesi MALATYA...
Malatya Valisi Hulusi Şahin'i öğrencilerin çiçekle karşılaması
Vali Şahin ve protokol üyeleri
Öğrencilerin günün anlam ve önemiyle ilgili şarkı söylemesi
Vali Şahin'in konuşması
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın selamlama konuşması
Vali Şahin'in öğrencilere karne vermesi MALATYA - Malatya'da okulların tatile girmesi dolayısıyla 814 okulda 186 bin 857 öğrenci karne heyecanı yaşadı.
AA / Orhan Yoldaş - Güncel