Muğla'da öğrenciler okulda istiridye mantarı üretiyor

Muğla'nın Milas ilçesinde okulda istiridye mantarı yetiştiren öğrenciler hem bilgi ve deneyim kazanıyor hem de okula katkı sağlıyor.

Kısırlar İlk ve Ortaokulu yönetimi, okulun zemin katındaki boş odayı, öğrencilere tarımsal üretim yapabilecekleri bir alana dönüştürdü.

Öğrenciler, istiridye mantarı yetiştirme projesiyle yetiştirme koşulları karşılanabilir ve ekonomik getirisi yüksek istiridye mantarının üretimine başladı.

Öğretmenleri tarafından mantar yetiştiriciliği hakkında bilgilendirilen öğrenciler, proje kapsamında iş bölümü yaparak, istiridye mantarı bakımını üstlendi. Kısa sürede hasat edilebilir boyutlara gelen mantarlar kesilip paketlenerek tüketime sunuldu.

Okul Müdürü Sedat Değer, yaptığı açıklamada, projenin amacının öğrencilerin sadece akademik başarısına odaklanmayıp, hayata hazırlanması olduğunu söyledi.

Her okulun yaşayan, kendi kendine yetebilen bir okul olması gerektiği için projeyi başlattıklarını ifade eden Değer, şöyle konuştu:

"Ürettiğimiz mantarlar, öğrencilerimizin ellerinden sofralara gidiyor. Buranın kazancı da okul aile birliği ile yeniden okul bütçesine geliyor. Küçük bir bütçe de olsa okulumuzun ihtiyaçlarının bir kısmını buradan karşılayabiliyoruz. Öğrencilerimiz mantar yetiştiriciliğini öğrendiği için buradan edinecekleri bilgi ve deneyimle yarın belki ciddi girişimciler olabilecekler. İstiridye mantarı üretimi ayrıca bölgemizde de yeni bir gelir alanı olabilir."

Projenin ekip lideri beden eğitimi öğretmeni Ufuk Akalın da istiridye mantarı tüketimini tavsiye ettiklerini vurguladı.

Akalın, "Burada kontrollü şekilde, sağlıkla, güvenle tüketilebilen bir tür olan istiridye mantarını tüketime sunuyoruz. Bu konuda öğrencilerimizi bilgilendirdik ve üretimde başarılı olduk." ifadesini kullandı.