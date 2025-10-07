Öğrenciler İsrail'i Protesto Etti, Seydişehir'de Evde Sağlık Hizmetleri Ziyareti

Konya'nın Beyşehir ilçesinde öğrenciler, İsrail'i protesto etti.

Anıt alanda bir araya gelen ortaokul ve lise öğrencileri, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Orman Kavşağı'na kadar yürüdü.

İlçe Müftüsü Enes Aktaş, burada bir konuşma yaptı.

Konuşmanın ardından Filistin ve Gazze halkı için dua edildi.

Seydişehir'de evde sağlık hizmeti alan hastalar ziyaret

Seydişehir İlçe Sağlık Müdürü Mustafa Balcı, evde sağlık hizmeti hastaları ziyaret etti.

Balcı, ilçe merkezindeki evde sağlık hizmeti alan hastaları ziyaret ederek yakınlarıyla sohbet etti.

Hastaların sağlık durumu hakkında değerlendirmelerde bulunan Balcı'ya hasta yakınları da evde sağlık hizmetleri hakkında memnuniyetlerini dile getirdi.