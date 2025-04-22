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Öğrenciler, Halil Ercan Köroğlu Anısına Fidan Dikti

Öğrenciler, Halil Ercan Köroğlu Anısına Fidan Dikti
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Görele ilçesinde, Hasan Ali Yücel Ortaokulu öğrencileri, yaşamını yitiren okul müdür yardımcısı Halil Ercan Köroğlu anısına 20 fidan dikti. Fidan dikme etkinliği, 'Mavi Yeşil Okul Projesi' kapsamında gerçekleştirildi.

Görele ilçesinde öğrenciler yaşamını yitiren okul müdür yardımcısı Halil Ercan Köroğlu anısına fidan dikti.

Hasan Ali Yücel Ortaokulu 7-A öğrencileri, geçen yıl hayatını kaybeden Köroğlu anısına, Bozcaali Mahallesi'ndeki alanda değişik türlerde 20 fidanı toprakla buluşturdu.

Öğretmen Şükran Koçoğlu, fidan dikimini "Mavi Yeşil Okul Projesi" kapsamında gerçekleştirdiklerini söyledi.

Öğrencilere bu kapsamda fidan dikimini de gösterdiklerini belirten Koçoğlu, "İleride bu fidanlar ağaca dönüşüp meyve verip, herkes bundan faydalandığında Halil Ercan Köroğlu hocamızın isminin yaşayacağını düşünüyoruz. Emeği geçen, bize bu anlamda katkıyı sağlayan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Öğrencilerden Aslı Tütüncü ise fidan dikerek hem doğayı güzelleştirdiklerini hem de Köroğlu'nun ismini yaşattıklarını ifade etti.

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Kaynak: AA / Kamil Yılmaz - Güncel
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