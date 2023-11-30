Öğrenciler Filistin'e Yardım İçin Harçlıklarını Biriktirdi

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından başlatılan Filistin'e yardım kampanyasına, ilk ve ortaokul öğrencileri de harçlıklarını biriktirerek destek oldu. Akçakiraz beldesi Yüzbaşı İlk-Ortaokulu öğrencileri, Filistin'e yardım için düzenledikleri stanttan elde ettikleri parayı TDV Elazığ şubesine teslim etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından "Özgür Filistin'in yanındayız" sloganıyla başlatılan Filistin'e yardım kampanyasına, ilk ve ortaokul öğrencileri de biriktirdikleri harçlıklarla destek oldu.

TDV tarafından İsrail'in zulmü altında zor günler geçiren Filistin halkına destek olmak amacıyla başlatılan "Özgür Filistin'in Yanındayız" yardım kampanyası il ve ilçe müftülükleri ile TDV şubelerince sürdürülüyor. Bu çerçevede Akçakiraz beldesi Yüzbaşı İlk-Ortaokulu Filistin'e yardım için yaptıkları stanttan elde edilen parayı Okul Müdürü Veysel Öztürk ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Rukiye Çetintaş öncülüğünde öğrenciler tarafından Filistin'e gönderilmek üzere TDV Elazığ şubesine teslim etti. Elazığ İl Müftüsü İrfan Üstündağ yaptığı açıklamada, "Özgür Filistin'in Yanındayız" sloganıyla başlatılan Filistin'e yardım kampanyasına desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti. Üstündağ, misafirlere Diyanet İşleri Başkanlığının Kudüs adlı kitabını hediye etti. - ELAZIĞ