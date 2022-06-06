Öğrenciler "En Temiz Diyarbakır" için Sur diplerini temizledi - Haberler

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Öğrenciler "En Temiz Diyarbakır" için Sur diplerini temizledi

İhlas Haber Ajansı - Muhsin Taş - Güncel
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Öğrenciler "En Temiz Diyarbakır" için Sur diplerini temizlediDİYARBAKIR Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde gönüllü öğrenciler, "En Temiz Diyarbakır" kampanyası çerçevesinde UNESCO Dünya Kültür Mirası Diyarbakır Surları çevresinde çöp topladı.

Öğrenciler "En Temiz Diyarbakır" için Sur diplerini temizledi

DİYARBAKIR Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde gönüllü öğrenciler, "En Temiz Diyarbakır" kampanyası çerçevesinde UNESCO Dünya Kültür Mirası Diyarbakır Surları çevresinde çöp topladı.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'nın öncülüğünde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kayapınar Kaymakamlığı, Kayapınar Belediyesi ve Yeşilay Derneği'nin destekleriyle Sur ilçesindeki UNESCO Dünya Kültür Mirası Surlarını çevreleyen Millet Bahçesi'nde çöp toplama etkinliği yapıldı.

Kayapınar ilçesinde bulunan Aile Destek Merkezlerine bağlı kurslarda öğrenim gören 250 öğrenci ile eğitmenlerinin katıldığı etkinlik alanına çocuklar Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen otobüslerle getirildi. Çocuklara şapka, eldiven ve çöp poşeti dağıtan görevliler, çocuklara çevre ve atık çeşitleriyle ilgili bilgi verdi. Daha sonra millet bahçesine dağılan çocuklar, buldukları çöpleri poşetlerle topladı.

Yapılan temizliğin ardından Sezai Karakoç Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ve Kongre Merkezine götürülen çocuklara "En Temiz Diyarbakır" adlı animasyon filim izlettirildiği bildirildi.

Etkinlikte çocuklara meyve suyu, kek ve su ikram edilirken çanta, bloknot ve kalem hediye edildi.

İhlas Haber Ajansı / Muhsin Taş - Güncel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Diyarbakır Sur Güncel Haberler

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