Haberler

Öğrenciler Burs Zammını Protesto İçin Yürüyüş Düzenledi

Güncelleme:
Öğrenci Kolektifleri, 2026 burs ve öğrenim kredisi için yapılan yüzde 33'lük zammı protesto etmek amacıyla Ankara, İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı yürüyüşler düzenledi. Taksim'deki yürüyüşte 7 kişi gözaltına alındı. Öğrenciler, 'Savaşa Değil Eğitime Bütçe' sloganıyla zammı eleştirdi.

(ANKARA)- Öğrenci Kolektifleri, 2026 yılı burs ve öğrenim kredisi için yapılan yüzde 33'lük zammı protesto etmek amacıyla eş zamanlı olarak Ankara, İstanbul ve İzmir'de yürüyüş düzenledi. Taksim'deki yürüyüşte 7 kişi gözaltına alındı.

Öğrenci Kolektifleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında açıkladığı lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinde 2026 yılı burs ve öğrenim kredisi için yapılan yüzde 33'lük zammı protesto etmek amacıyla eş zamanlı olarak Ankara, İstanbul ve İzmir'de yürüyüş düzenledi.

Öğrenciler "NATO'ya 11.5 Milyar TL, Üniversiterli'ye 4 bin TL. Savaşa Değil Eğitime Bütçe" pankartı ve "Yoksulluğa mahkum olmayacağız" sloganıyla yürüdüler.

Taksim'de yürüyüşlerine izin verilmeyen gruba polis müdahale etti ve 7 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: ANKA / Güncel
500

