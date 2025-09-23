Öğrenciler Avrupa Miras Günleri'nde Tarihle Buluştu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, "Avrupa Miras Günleri" etkinlikleri kapsamında ilkokul öğrencileri, Sabahattin Ali Anı Evi ve Atatürk Kültür Evi'ni ziyaret etti.

Bu yıl "Mimari Miras" temasıyla düzenlenen program çerçevesinde, Yılmaz Akpınar İlkokulu 4. sınıf öğrencileri, öğretmenleriyle ziyaret gerçekleştirdi.

Öğrenciler, Türk edebiyatının usta isimlerinden Sabahattin Ali'nin bir dönem yaşadığı evi gezerek, onun hayatı ve eserleri hakkında bilgi edindi.

Ziyaretin ikinci durağı ise 1934 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ağırlayan Atatürk Kültür Evi oldu. Öğrenciler, özgün mimarisi korunarak restore edilen bu tarihi binayı gezerek keyifli anlar yaşadı.

Etkinliğin sonunda öğrencilere hediyeler verildi.