İlkokul öğrencileri değerleri tiyatro ile içselleştiriyor

İZMİR'in Konak ilçesinde Salih İşgören İlkokulu'ndaki 2'nci sınıf öğrencileri tarafından sahnelenen 'Arif ve Bilge Okulda' başlıklı tiyatro gösterisi ile çocuklar sorumluluk, çalışkanlık, dostluk gibi değerleri içselleştiriyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında İzmir Konak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'Etkileşimli Senaryolarla Değerler Eğitimi Projesi'yle öğrencilerin 'Arif' ve 'Bilge' karakterleri aracılığıyla adalet, çalışkanlık, dostluk, dürüstlük, merhamet, sabır, sevgi, saygı, sorumluluk ve vatanseverlik gibi değerleri içselleştirmeleri hedefleniyor.

ÇOCUKLARA YOL GÖSTERİYOR

Salih İşgören İlkokulu'ndaki 2'nci sınıf öğrencileri tarafından 'Arif ve Bilge Okulda' başlıklı tiyatro gösterisiyle sahneye taşınan proje, çocuklara yol gösterici nitelik taşıyor. 'Sorumluluk' temasını konu alan, Arif'in Bilge'nin okula gitmek istememesine itiraz etmesiyle başlayan tiyatro gösterisi, her biri sorumlulukları olduğu için Bilge ile oynamayan inek, kelebek, eşek, arı gibi hayvanların sahnede günlük görevlerini anlatmasıyla devam ediyor. Oyunun sonunda okula gitmenin en önemli sorumluluğu olduğunu anlayan Bilge, izleyicilere ders niteliğinde mesaj veriyor.

'TUTKUYA DÖNÜŞTÜ'

Tiyatroyu yazan Salih İşgören İlkokulu Sınıf Öğretmeni Eyüphan Çapkın, her yıl öğrencilerle farklı konularda tiyatro gösterisi hazırladığını belirterek, "Tiyatronun çocuklara katkısını görünce benim için vazgeçilmez bir tutkuya dönüştü" dedi. Arif ve Bilge karakterleri üzerinden anlatılan değerler projesinin kendisi ve öğrenciler için fırsat olduğunu aktaran Çapkın, "Sorumluluk üzerine anlatılan bir oyun ama oyunun öncesinde ve sonrasında insan olma yolunda ilerlemek için 20 adım diye nitelendirdiğimiz değerleri hem ailelerin hem de çocukların aldıklarını görmek beni çok mutlu etti. Hasta bir çocuğun 'Yarın oyunum var' diye sayıklaması, hasta yatağından sahneye gelmesi gerçek bir sorumluluk" diye konuştu.

'AMACIMIZ, DEĞERLERİ ÇOCUKLARA KAZANDIRMAK'

Salih İşgören İlkokulu Maarif Modeli Değerler Eğitimi Okul Koordinatörü Didem Çelik ise projenin Türkiye'de öncü olabilecek bir çalışma olduğunu ifade edip, "Çocuklarımızın değerlerimizi kavramasına yardımcı oldu. İlkokul öğretmeni olarak amacımız, değerleri çocuklara kazandırmak. Bunu meslek hayatımız boyunca yaptık. Ancak bu şekilde farklı çalışmalarla olması günümüz çocuklarına daha fazla hitap etti" dedi. Saygı, vatanseverlik, özgürlük, sevgi, yardımseverlik, sağlıklı yaşam başta olmak üzere 20 değeri çocuklara benimsetmeyi hedeflediklerini belirten Çelik, "Eyüphan Öğretmenimiz de sorumluluk konulu bir tiyatro oyunu hazırladı. Öğrencileriyle okulda birkaç ay çalıştı ve gerçekten ortaya güzel bir şey çıkardı. Hem izleyen hem oynayan çocuklar sorumlulukla ilgili daha donanımlı hale geldiler" diye konuştu.

'SON DERECE MEMNUN OLDULAR'

Konak İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Ender Karabulut da çocukların ezberleyen değil, vicdani anlamda gelişen bireyler olması için çalıştıklarını belirtip, "Çocuğa 'Ahlaklı ol' dediğiniz zaman gerçekleştiremeyebilir fakat senaryolara döktüğünüz zaman çocuklar kendileri öğreniyor" dedi. Ailelerden olumlu dönüş aldıklarını söyleyen Karabulut, "Çocuklarının dijital ortamları geçirdiği zamanı eğitici faaliyetler geçirmesinden son derece memnun oldular. Bununla ilgili bir tiyatro geliştirdik. Tiyatroyla çocuklarımızın yaşamlarında aldıkları kararlarını kendileri için ne kadar önemli olduğunu öğrenecekler. Kararların bizi nasıl etkileyeceğini, değerlerle birlikte yetişmenin önemini kavrayacaklar" diye konuştu.