Öğrenciler Anadolu Ajansı'nı Ziyaret Etti
İstiklal Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Halkla İlişkiler öğrencileri, Anadolu Ajansı'nın Samsun Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret ederek haber üretim süreci hakkında bilgi aldı.
İstiklal Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Halkla İlişkiler alanı öğrencileri, Anadolu Ajansı Samsun Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.
Okulun 11. ve 12. sınıfından toplam 24 öğrenci, öğretmenleri Asiye Yıldız, Tuğba Tunç Demirhan ve Yelda Şahin rehberliğinde ziyarete katıldı.
Ziyarette öğrenciler, Anadolu Ajansının haber üretim süreci ve çalışmaları hakkında Bölge Müdürü Halil Demir'den bilgi aldı.
Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel