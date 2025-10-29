Haberler

Öğrenciler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Anlamlı Bir Etkinlik Gerçekleştirdi

Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki Alpaslan İmam Hatip Ortaokulu'nda 200 öğrenci, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102'nci yılı için 1 ay süren hazırlığın ardından okul bahçesinde koreografi sergileyerek 'İzindeyiz' marşını söyledi.

Sur ilçesindeki Alpaslan İmam Hatip Ortaokulu'nda 200 öğrenci, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü için 1 ay süren hazırlığın ardından okul bahçesinde anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Okul yönetimi ve öğretmenlerin koordinasyonunda yapılan etkinlikte öğrenciler, hazırladıkları koreografiyi sergiledi. Öğrenciler, sıralı düzen halinde ellerinde Türk bayraklarıyla 'İzindeyiz' marşını söyledi. O anlar dronla kaydedildi.

Okul müdürü Ümit Ateş, emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bugün 200 öğrenciyle bir anı yaşadık. Sadece bir gösteri değil birlikteliği, kardeşliği tüm anıları birlikte yaşadık. Bu ruh bizde oldukça geleceğimiz her zaman aydınlık olur. Bütün öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin emeğine ve yüreğine sağlık. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Herkesin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun" dedi.

'1 AY UĞRAŞTIK VE BAŞARDIK'

Özel koreografi için heyecanlandıklarını belirten 6'ncı sınıf öğrencisi Muhammed Kaya, "1 ay uğraştık ve başardık. Bizim için çok güzel bir etkinlikti. Sosyal Bilgiler öğretmenimiz Serap Sarı bunun için çok uğraştı. Biz de daha çok haykırdık, bayrakları salladık. Çok mutluyuz" dedi.

Bu anı yaşadığı için mutlu olduğunu söylen 7'nci sınıf öğrencisi Asmina Deniz ise "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladık. Hocamız haftalarca bununla uğraştı. Güzel bir etkinlikti. Böyle bir anı bırakmak çok hoşumuza gitti" ifadelerini kullandı.

