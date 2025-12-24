Silinen koridoru kirletmemek için ayakkabılarını çıkarıp sınıfına kadar yürüdü

MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki Çalıca Ortaokulu'nda 5'inci sınıf öğrencisi Gülçin Miray Karaman (11), koridorda temizlik yapıldığını görüp, silinen yerleri kirletmemek için ayakkabılarını çıkararak çorabıyla sınıfına kadar yürüdü. Yaşananlar, okulun güvenlik kameralarına yansıdı.

Çalıca Ortaokulu'nda eğitim gören Gülçin Miray Karaman, ders sırasında tuvalete gitmek için sınıftan çıktı. Sınıfına dönüşte koridoru paspaslayan temizlik görevlisi Zerrin Bayat'ı gören Karaman, yeni silinen yerleri kirletmemek için ayakkabılarını eline alarak çoraplarıyla sınıf kapısına kadar yürüdü. Karaman, kapıya ulaştığında ayakkabılarını tekrar giyip, sınıfa girdi. O anlar temizlik görevlisinin şaşkın bakışlarıyla birlikte okulun güvenlik kameralarına yansıdı. Müdür Yardımcısı Ali Ünal, Gülçin Miray Karaman'a örnek davranışı nedeniyle hediye verdi.

Sınıf öğretmeni Seval Akçay Durmaz, "Bu tür güzel ve duyarlı davranışların yalnızca öğrencilerimize değil, tüm insanlara örnek olmasını temenni ediyoruz. Gülçin Miray'ın gösterdiği bu hassasiyet bizleri hem gururlandırdı hem de duygulandırdı" dedi.

Haber - Kamera: Gülgün AKYOKUŞ / FETHİYE (Muğla),