Öğrenci-Veli İşbirliği ile Meslek Seçiminde Destek

Konya Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Müdürü Önder Çiftci, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'yle birlikte düzenledikleri seminerlerde meslek seçiminde öğrenci-veli işbirliği yapacaklarını belirtti.

İŞKUR İl Müdürü Çiftci, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit'i makamında ziyaret etti.

Yiğit ile 2025-2026 eğitim öğretim yılında ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik verilecek seminerlerle ilgili istişarelerde bulunan Çiftci, yaptığı açıklamada, meslek seçiminde öğrenci-veli işbirliği yapacaklarını ifade etti.

Meslek seçiminin sadece öğrencinin değil, tüm ailenin geleceğini etkileyen önemli bir karar olduğunu aktaran Çiftci, şunları kaydetti:

"Meslek seçimi hayatta verilmesi gereken en önemli kararlardan biridir. Karar aşaması ergenlik dönemine denk geldiğinden alınan kararlarda duygusal nitelikler, tecrübesizlik, niteliklerine uygun tercihte zorlanmalarından dolayı, anne ve babaların çocuklarına destek olması ve yön göstermesi gerekmektedir."

Çiftci, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği içinde yürütecekleri faaliyetlerde, tercih yapma ve karar verme aşamasında olan öğrencilere ve velilerine yönelik programlarda, öğrencilerin kendilerine uygun bölümlerin ve mesleklerin objektif bir bakış açısı ile tercih etmelerine imkan sunulacağını kaydetti.