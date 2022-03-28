Öğrenci, sınıfa giren öğretmeninin başına poşet geçirdi! Skandal videoya tepki yağıyor

Geçtiğimiz günlerde Ankara'da bir lisede, öğrenci ders anlatan öğretmenin yanına giderek önce dans etmeye çalışmış, daha sonra ise öğretmenin yüzünü okşamıştı. Bu görüntülerin sosyal medyada yayılmasından sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü, görüntülerle ilgili soruşturma başlatmıştı.

ÖĞRETMENİN BAŞINA POŞET GEÇİRDİ

Bu çirkin olayın üzerinden çok geçmeden başka bir skandal video daha sosyal medyanın gündemine oturdu. Yayınlanan videoda bir öğrencinin, sınıfa giren öğretmeninin başına poşet geçirdiği görülüyor.

TEPKİ ÇEKTİ

"Dersinden kaldığım öğretmeni paket ediyorum" açıklamasıyla yapılan paylaşım büyük tepki çekti. Sosyal medyada birçok kullanıcı bu saygısızlığı yapan öğrenci hakkında işlem yapılmasını istedi.