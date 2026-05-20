Haberler

Oğlunun kavga ettiği çocuğu öldüresiye dövdü, o anlar kamerada

Oğlunun kavga ettiği çocuğu öldüresiye dövdü, o anlar kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'da Ali A., oğluyla kavga eden 12 yaşındaki çocuğu sokakta yakalayarak defalarca yumruk ve tokat atıp havaya kaldırıp yere fırlattı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansırken, çocuğun ailesi şikayetçi oldu.

AFYONKARAHİSAR'da Ali A., oğluyla kavga eden 12 yaşındaki çocuğu öldüresiyle dövdü. Ali A., sokakta yakaladığı çocuğu defalarca yumruk atıp, tokatladığı ve havaya kaldırıp yere fırlattığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Darbedilen çocuğun ailesi, Ali A.'dan şikayetçi oldu.

Merkeze bağlı Susuz beldesinde geçen hafta akşam saatlerinde, aynı mahallede yaşayan ve ikisi de 12 yaşında olan 2 çocuk, bilinmeyen nedenle kavga etti. Çocuklardan biri kavganın ardından eve giderek, durumu babası Ali A.'ya anlattı. Bunun üzerine Ali A., oğlundan diğer çocuğun ismini öğrenerek sokağa çıkıp arama başladı. Ali A., yolda karşılaştığı çocuğa saldırıp tokat ve yumruk dövdü, sağa sola savurup, yere fırlattı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Bu arada olay, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Ali A.'nın beraberindeki 2 çocukla yanına gelen çocuğa saldırıp dövdüğü yer aldı. Ali A.'nın çocuğa peş peşe yumruk ve tokat attığı, aldığı darbelerle çocuğun sendelediği, Ali A.'nın ardından çocuğu defalarca havaya kaldırıp yere fırlattığı, çocuğun uzun süre ayağa kalkamadığı görüldü. Çevredeki birkaç kişi ile yoldan geçen bazı araç sürücüleri ise olaya müdahale etmek yerine seyretti.

Olayın ardından darp raporu alan çocuğun ailesi, Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü'ne başvurup, Ali A.'dan şikayetçi oldu. Ailenin olayla ilgili Afyonkarahisar Valiliği'ne de başvurduğu bildirildi.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır: Suçlamalar hayli ağır, işte istenen ceza

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır! İşte istenen ceza
Trump: Netanyahu ben ne istesem onu yapacak

Trump'tan, Netanyahu'nun karizmasını yerle bir edecek çıkış
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti

AK Parti grubuna damga vuran an: Erdoğan fark edip elini çekti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş'ta futbol direktörlüğü görevine Önder Özen getirildi

İmzalar atıldı! Yeniden Beşiktaş'ta
Ümit Karan hakkında 10 yıla kadar hapis talebi

Aylardır tutukluydu! Ümit Karan için istenen ceza belli oldu
Kamyonet yayaların arasına daldı, o anlar kameraya yansıdı

Kadın sürücünün ortalığı savaş alanına çevirdiği anlar kamerada
Kapıkule'de gurbetçiye 227 bin liralık hız cezası

Gurbetçiye ülkesine dönerken sınır kapısında şok!
İstanbul'da yağmur trafiği felç etti: Yoğunluk yüzde 85

İstanbul'da trafik bir anda kilitlendi
Alıkonulan Sumud aktivistlerine insanlık dışı muamele! Ben-Gvir'in yüzüne 'Özgür Filistin' diye haykırdı

Dünyayı ayağa kaldıracak görüntüler! Aralarında Türkler de var
CHP'de neler oluyor? İşte Kılıçdaroğlu'nun videosuna kayıtsız kalamayan vekiller

Kılıçdaroğlu gibi düşünen milletvekilleri kendini belli etti