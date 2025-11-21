Haberler

Oğlunun Katili Olduğu İddia Edilen Genç İçin Baba İtirazda Bulundu

Oğlunun Katili Olduğu İddia Edilen Genç İçin Baba İtirazda Bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da Baran Bayav'ın katilinin tutuklanan Derman Arslanhan olmadığını iddia eden baba Hüsnü Bayav, olayın gerçek yüzünün ortaya çıkmasını istedi ve oğluna kumpas kurulduğunu savundu.

ADANA'da Derman Arslanhan (24) tarafından öldürüldüğü iddia edilen Baran Bayav'ın (23) babası Hüsnü Bayav, tutuklanan şüphelinin katil olmadığını öne sürdü. Baba Bayav, "Kaçan kişi, benim oğlumu vuran kişi değil; o formalite icabı kurban edildi. Asıl oğlumu vuran adam gizli, saklanıyor" dedi.

Olay, 15 Kasım'da Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; evine gelen Derman Arslanhan, kız kardeşi B.G.'yi sevgilisi Baran Bayav ile görünce tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Arslanhan, evden kaçan Bayav'ın peşinden giderek sokakta yakaladı ve bıçakladı. O anlar kameraya yansırken, hastaneye kaldırılan Baran Bayav kurtarılmadı. Arslanhan, polis ekipleri tarafından gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

'UYKUSUNDA BIÇAKLAMIŞLAR'

Soruşturma sürerken, Baran Bayav'ın babası Hüsnü Bayav, olayın namus meselesinden kaynaklanmadığını iddia etti. Bayav, "Namus meselesi olarak söylenmesini kesinlikle kabul etmiyorum. Çocuklar, olaydan bir gün önce hep birlikte evde oturup, sohbet etmişler. Derman da dahil evde 4-5 kişi birlikte kalmışlar. Sabah aralarında önceden çıkan tartışma sonrası uykusunda oğlumu bıçaklamışlar. Kameralarda bahsedilen görüntülerin sonuna kadar incelenmesini istiyorum. 'Namus meselesi' diyerek kendi namussuzluklarını benim çocuğumla örtmeye çalışıyorlar. Bunu asla kabul etmiyorum" dedi.

'ÇOCUĞUMA KUMPAS KURDULAR'

Oğlunu Derman Arslanhan'ın öldürmediğini belirten Hüsnü Bayav, "Olaydan sonra bir kişinin vurup, kaçtığı söyleniyor. Kaçan kişi, benim oğlumu vuran kişi değil; o formalite icabı kurban edildi. Asıl oğlumu vuran adam gizli, saklanıyor. Bu işi dışarıda birlikte planlayıp, çocuğuma kumpas kurdular" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Oy çokluğuyla kabul edildi! Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor

Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor! İşte oylamadan çıkan sonuç
Komisyonun İmralı kararının ardından DEM Parti'den ilk yorum

Tarihi İmralı kararının ardından DEM Parti'den ilk açıklama
CHP, İmralı'ya gitmeme kararı aldı

CHP, Öcalan'a gitmiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Dursun Özbek'ten ünlü spikere canlı yayında racon: Ortam bir anda buz kesti

Dursun Özbek'ten ünlü spikere canlı yayında racon
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü! Oklar yine Evrim Akın'ı gösteriyor

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü
İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı

İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Komisyon'da kapalı oturum kararı alındı, CHP'li üyeler salonu terk etti

Komisyonda kriz! 5 parti ret oyu verdi, CHP'li üyeler salonu terk etti
Kayıp okul müdürü kamyonette ölü bulundu

Kayıp olarak aranan okul müdürü kamyonette ölü bulundu
Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler! 2 kişi gözaltına alındı

Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti

Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti
İzmir metrosunda panik: Yolculara küfür edip kapılara vurdu

Küfürler havada uçuştu, yolcular donup kaldı
Milli Takım'a Arjantin'den transfer

Milli Takım'a Arjantin'den transfer
Tüm mahalle sokağa döküldü: Onat Tüneli çalışmaları nedeniyle tahliye arbede çıktı

Tüm mahalle sokağa döküldü, çatılardan eşya fırlatıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.